شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسجل 659 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت فرقة مكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت إن الفيروس أودى بحياة 25 شخصا في موسكو يوم الجمعة.

وقالت فرقة مكافحة الفيروسات "في موسكو، توفي 25 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وفيروس كورونا".

وبهذا العدد ارتفع إجمالي عدد الوفيات من الوباء في موسكو إلى 3929 حالة وفاة.

وكان وضع فيروس كورونا في موسكو الأكثر تعقيدا داخل روسيا طوال الوقت. لكن هناك علامات على التحسن حاليا.

وقد تم تسجيل 223530 إصابة بفيروس كورونا في المدينة حتى الآن، من بينهم 659 إصابة يوم الجمعة. وحتى الآن، تعافى 154839 مصاب بالفيروس.