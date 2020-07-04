«السد العالي أولاً» .. إجراءات مصر لمواجهة خطر «إنهيار سد النهضة»

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الجمعة، أن القاهرة لديها مخاوف حقيقية بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي وطريقة تشييده.
وكشف محمد عبد العاطي تفاصيل من الاجتماع الوزاري الخاص بسد النهضة، الذي عقد اليوم الجمعة.
وقال عبد العاطي: "تطرقنا في اجتماع اليوم لمسألة سلامة سد النهضة، وكان هناك تركيز من الجانب الإثيوبي على هذه النقطة خوفًا على سلامة السدود السودانية"، مشيرا إلى أن هذه النقطة تهم مصر أيضا.
وأوضح أن مصر تأخذ احتياطاتها للتعامل مع موضوع أمان سد النهضة، بحيث لا يؤثر على السد العالي وباقي المنشآت المائية لدينا، لذلك سنتخذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات للتعامل في حالة انهيار السد (لا قدر الله)".
ولفت إلى أن هناك ما يدعو للقلق لأن الجانب الإثيوبي "لم يقدم أي تقارير أو مستند تترجم تصريحاتهم ببناء السد بطريقة آمنة، وبالتالي لا يوجد لدينا ما يؤكد أن تلك الإجراءات تم اتخاذها".
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