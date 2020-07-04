«إنهيار سد النهضة مصر هتقدر تتعامل معاه لكن هيبقى مشكلة كبيرة في السودان» .. عمرو أديب يطرح قضية «أمان ومواصفات سد النهضة» للتأكد من عدم انهياره

أكد وزير الري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة ام بي سي ، أن مصر مستعدة لمواجهة خطر انهيار سد النهضة .

وأضاف الوزير أن انهيار سد النهضة سيكون مشكلة للسودان وقد تم نقاش هذه النقاط في مفاوضات مصر والسودان واثيوبيا.