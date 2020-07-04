عمرو أديب: خبرعن ليبيا اسمعوه وانسوه

قال الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامجه الحكاية والمذاع على قناة ام بي سي ، أن أطماع تركيا في بترول ليبيا كشفتها "صحيفة الجارديان".

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