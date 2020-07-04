السيسي في رسالة للشعب المصري: أنا بقول للمصريين اطمئنوا

نشرت وزارة الداخلية، فيديو على صفحتها الخاصة لتطمأن الشعب المصري، به من خلال تجهيز أفرادها، من حيث التسليح والقوة البدنية وأداء التمارين، واستعدادها الكامل للتصدي لكافة التعديات على الوطن

وجاء في الفيديو كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قائلا: «في يوم من أيام العزة والكرامة والوطن أنا بقول للمصريين اطمئنوا وان أحنا هنا مستعدون للحفاظ على أمن الوطن واستقراره».