شكرا لقرائتكم خبر عن نص تقرير "خطة البرلمان" بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى مع قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 /10 /2019.

وأعلنت اللجنة في تقريرها موافقتها على الاتفاقية، وأشادت بأهمية التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع جمهورية قبرص وتشجيعا للاستثمار وزيادة فرص العمل بين البلدين وتقديراً للأهداف التى ترمى إلى تحقيقها الاتفاقية والتى استعرضتها اللجنة المشتركة بتقريرها، حيث لفتت إلى أن دولتا مصر وقبرص قد وقعا اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها حيث تعد الاتفاقية خطوة للتنسيق بين السياسات الضريبية فى كلا البلدين، من أجل دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين وتنمية الاستثمارات وزيادة فرص العمل فضلا عن زيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين، مع إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.

كما تضمنت هذه الاتفاقية عدة أحكام من أهمها، تطبيق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية – بصرف النظر عن طريقة فرضها – المتمثلة فى جميع الضرائب التى تفرض على مجموع الدخل أو على عناصره، بما فى ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو أموال عقارية، وضرائب تقييم رأس المال.

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وطبقا لأحكام الاتفاقية، فإن إزالة الازدواج الضريبى تتم من خلال سماح إحدى الدولتين بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل يساوى مبلغ الضريبة المدفوع على ذلك الجزء من الدخل فى الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تقضى الاتفاقية بعدم جواز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين فى الدولة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات – نصت عليها الاتفاقية – تكون مخالفة أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو الدولة الأخرى.

وينشر ”الخليج 365” النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 /10 /2019.