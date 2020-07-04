فرنسا / تعيين رئيس وزراء جديد خلفًا لفيليب الذي إستقال قبل ساعات

أعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية ظهر اليوم، الجمعة 3 جويلية 2020، تعيين جون كاستاكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوارد فيليب الذي قبلت إستقالته قبل ساعات.

وقال الإيليزيه إنه تم تكليف كاستاكس لتكوين حكومته في آفاق 2022 سنة إجراء الإنتخابات الرئاسية.