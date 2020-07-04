أعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية ظهر اليوم، الجمعة 3 جويلية 2020، تعيين جون كاستاكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوارد فيليب الذي قبلت إستقالته قبل ساعات.
وقال الإيليزيه إنه تم تكليف كاستاكس لتكوين حكومته في آفاق 2022 سنة إجراء الإنتخابات الرئاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا / تعيين رئيس وزراء جديد خلفًا لفيليب الذي إستقال قبل ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.