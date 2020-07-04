إتهمتهم بإرتكاب جرائم "إرهابيّة"، محكمة تركيّة تقضي بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان

قضت محكمة تركية اليوم، الجمعة 3 جويلية 2020، بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لإتهامهم بإرتكاب أنشطة "إرهابية"، كما أكدت المنظمة.
وحكم على تانير كيليتش، الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الإنتماء إلى مجموعة إرهابية"، فيما نالت المديرة السابقة في المنظمة إيدل إيسار حكما بالسجن لعامين وشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفق المنظمة.
(أ. ف.ب)
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