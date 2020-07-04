رابط نتائج القبول للوظائف وزارة الدفاع السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "وزارة الدفاع"، ليتحل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية.
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وأكدت وزارة الدفاع السعودية، عبر موقعها الرسمي، على ظهور نتائج المتقدمين للوظائف العسكرية، والتى قد سبق أن تم الإعلان عنها بمنتصف الشهر الماضي، على رتبة جندي إلى رتبة رقيب.
ويمكن للمتقدمين للوظائف العسكرية، بوزارة الدفاع السعودية، الدخول على حساباتهم للتأكد من النتائج الأولى، عبر الرابط التالي " https://tajnid.mod.gov.sa/".
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