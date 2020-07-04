فيضانات مدمرة تتسبب بانهيار بنايات وانجراف منازل ومقتل العشرات جنوب الصين (فيديو)



جرفت أمطار غزيرة هطلت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل غير معتاد، بنايات وهدمت منازل في جنوب الصين، ما أدى إلى مقتل أو فقد 106 أشخاص على الأقل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.



وفي مدينة ييتشانغ الصينية، ارتفعت المياه العاتية، وحاصرت المواطنين في الطرقات، حيث تقطعت بهم السبل في سياراتهم وتحولت الشوارع إلى قنوات مياه.



وبالقرب من مدينة تشونغتشينغ، اجتاحت السيول الطرق الريفية، وشهدت بلدة "يانغ شهو" السياحية "انفجارًا سحابيًا" قالت السلطات إنه لم يحدث إلا مرة واحدة خلال قرنين.



وأكثر المقاطعات تضررا هي هوبي، التي تعرضت عاصمتها ووهان أيضا لأول حالة طارئة للإصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية العام الماضي.



وفي أواخر الشهر الماضي، حطم رجال الإنقاذ نوافذ السيارات لتحرير الركاب المحاصرين بسبب مياه الفيضانات في مدينة ييتشانغ في هوبي، أسفل نهر اليانغتسي الذي يقع عليه أحد أكبر السدود في العالم.



واجتاحت المياه شوارع مدينة يانغشو الواقعة وسط مجموعة من التلال، ما يشكل ضربة قاسية لهذه المنطقة السياحية التي تعاني أصلا من توقف الرحلات بسبب وباء كوفيد-19.



وغمرت المياه أكثر من ألف فندق ومنزل ونحو ثلاثين موقعا سياحيا. وتم إجلاء السكان والزوار بمراكب من قصب السكر.



وقال مدير فندق لوكالة الأنباء الرسمية إن المياه غطت غرفه على ارتفاع حوالي متر.

وذكرت وزارة الحالات الطارئة أن قيمة الخسائر في مجمل المناطق المتضررة تتجاوز أربعة مليارات يوان (520 مليون دولار).



وكانت الأرصاد الجوية الصينية قد أعلنت الأربعاء، أن الأمطار ستواصل الهطول خلال الأيام المقبلة، ودعت المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وأخذ الحيطة والحذر ليلا.





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