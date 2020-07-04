كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرين ترصد إصابات جديدة بوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ‏‏وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الجمعة، أن الفحوصات التي بلغ عددها 9965، كشفت عن تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأشارت الصحة البحرينية إلى تعافي 735 حالة إضافية من فيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 23318.