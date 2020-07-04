مكتب الماء والكهرباء.. 25 مليارا من الاستثمارات في أفق 2023

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيبلغ 25 مليار درهم في أفق 2023.

وأوضح رباح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الحجم من استثمارات يأتي استجابة لحاجيات العالم القروي، ولتطوير شبكة النقل، وكذا للتحول الذي من يتوقع أن يعرفه مجال التوزيع.

وأضاف أنه حاليا هناك اشتغال مع وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء، على أن يتم الإنتاج مع القطاع الخاص، يكون فيه نصيب للمكتب الوطني المذكور ووكالات توزيع الماء والكهرباء، مع إمكانية إدماج مستثمرين وطنيين.