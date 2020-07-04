شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنضم بريطانيا إلى «الأوروبي» لتطوير لقاحات «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لبريطانيا، أمس الجمعة، إن "العمل جار للنظر في إمكانية وكيفية مشاركة بريطانيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للقاحات".
وينفق الاتحاد الأوروبي أكثر من ملياري يورو (3ر2 مليار دولار) لتمويل أعمال البحوث بشأن لقاح، ويحاول تفادي التخلف عن الولايات المتحدة أو الصين في الحصول على إمدادات لقاحات مرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تنضم بريطانيا إلى «الأوروبي» لتطوير لقاحات «كورونا»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.