شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنضم بريطانيا إلى «الأوروبي» لتطوير لقاحات «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

تدرس المملكة المتحدة الانضمام إلى مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير لقاحات لفيروس كورونا والحصول عليها، على الرغم من الانسحاب الرسمي من التكتل المؤلف من 27 دولة في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لبريطانيا، أمس الجمعة، إن "العمل جار للنظر في إمكانية وكيفية مشاركة بريطانيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للقاحات".

وينفق الاتحاد الأوروبي أكثر من ملياري يورو (3ر2 مليار دولار) لتمويل أعمال البحوث بشأن لقاح، ويحاول تفادي التخلف عن الولايات المتحدة أو الصين في الحصول على إمدادات لقاحات مرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا.