شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الإجراءات الاحترازية في موريتانيا أسبوعًا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إنها قررت ذلك بناء على توصيات من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال اجتماعها أمس برئاسته.
كما أمر الرئيس ولد الغزواني بجعل الحفاظ على صحة الموريتانيين وأمنهم على رأس الأولويات، وفرض ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ومواصلة الحملات للحد من استمرار تفشي الوباء في البلاد.
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