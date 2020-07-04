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تمديد الإجراءات الاحترازية في موريتانيا أسبوعًا

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مددت اللجنة الوزارية في موريتانيا المكلفة بمتابعة إجراءات الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البلاد أسبوعًا، وذلك بهدف اتخاذ كل التدابير، واستكمال كل الترتيبات العملية قبل نهاية الأسبوع المقبل كآخر أجل لإيجاد الظروف المناسبة للخروج الآمن من فترة الإجراءات المشددة المعتمدة حتى الآن.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إنها قررت ذلك بناء على توصيات من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال اجتماعها أمس برئاسته.

كما أمر الرئيس ولد الغزواني بجعل الحفاظ على صحة الموريتانيين وأمنهم على رأس الأولويات، وفرض ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ومواصلة الحملات للحد من استمرار تفشي الوباء في البلاد.

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