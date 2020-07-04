وفد سيادي سوداني إلى دارفور لبحث مطالب معتصمي "نيرتتي"

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس، إنه سيتم إرسال وفد رسمي مشترك من مجلسي الوزراء والسيادي للاستجابة لمطالب المعتصمين في محلية نيرتتي، التي تقع في منطقة جبل مرّة بولاية وسط دارفور، الأحد المقبل.



وأوضح السفير عمر مانيس لـ"الخليج 365"، أن مجلس الوزراء قرر إرسال وفد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي و مجلس الوزراء للوقوف علي مطالب المعتصمين والاستجابة لها فورا، مؤكدا أنها مطالب مشروعة .

ودخل عدد من سكان المنطقة في اعتصام منذ 4 أيام للمطالبة بتحقيق الأمن ووقف عمليات السلب والنهب .

وكتب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر أنّ "مطالب أهلنا في نيرتتي بولاية وسط دارفور هي مطالب عادلة ومستحقّة. لقد وجّهت وفداً حكومياً بزيارة ولقاء المعتصمين للعمل على تحقيق مطالبهم لضمان أمن واستقرار المنطقة. ننحني تقديراً واحتراماً للشكل الحضاري للاعتصام والتعبير السلمي المستمرّ".