«الخلافات جوهرية».. وزير الري يوضح تفاصيل استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وكشفت وزارة الري، في بيان لها، أن الدول الثلاث استعرضت مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني، وقد تم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً السبت، بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا الثلاثة خلال قمة أفريقية مصغرة عقدت عبر الفيديو قبل أسبوع على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا.

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وعقدت القمة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا وشارك فيها كلّ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيت،ا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

واختتمت جولة في 17 يونيو دون التوصل إلى اتفاق، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التدخل.

واستعرضت مصر والسودان وإثيوبيا موقفهم بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غدًا السبت، بالآلية نفسها بحضور المراقبين والخبراء.