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إصابة 51 شخصا يخضعون للحجر الصحي بتسمم غذائي جماعي في أكادير

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alyaoum24 0 تبليغ

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أصيب 51 شخصا من المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، والذين يخضعون للحجر الصحي في الوحدات الفندقية بمدينة أكادير، بتسمم غذائي جماعي، وذلك على إثر تناولهم لوجبة غذائية أمس الخميس.

وأفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، أن المصابين بالتسمم تم التكفل بهم من طرف طاقم طبي وتمريضي متخصص، في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وأوضح المصدر نفسه، أن الغالبية الساحقة من المصابين غادروا المستشفى صوب الوحدات الفندقية التي يقيمون فيها قصد استكمال فترة الحجر الصحي، ولم تبق في المستشفى سوى حالتين اثنتين تخضعان للمراقبة السريرية.

وخلص المصدر، إلى القول بأن المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة بادرت، بتنسيق مع عمالة أكادير إداوتنان، بتشكيل خلية يقظة لتتبع الحالات، مع تشديد المراقبة الصحية للوجبات الغذائية المقدمة لجميع المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، والمقيمين في مختلف الوحدات الفندقية بمدينة أكادير.

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