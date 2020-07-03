مجموعة "إير فرانس" تعتزم إلغاء 7580 وظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة مجموعة "إير فرانس"، يوم الجمعة، عزمها إلغاء 7580 وظيفة في شركة إير فرانس والفرع الإقليمي "هوب!" بحلول نهاية 2022، بهدف "مواجهة أزمة كوفيد-19 التي أضرت بالمجموعة بشدة".

وتخطط المجموعة لإلغاء 6560 وظيفة من بين إجمالي 41 ألف وظيفة بدوام كامل في الشركة الكبرى و1020 وظيفة في "هوب!"، وفق ما قالت في بيان عقب اجتماعات مع ممثلي الموظفين في الشركتين.

ورفضت النقابات الجمعة الإعلان الأولي عن إلغاء وظائف في المجموعة، التي قررت التقليص من شبكة رحلاتها الجوية داخل فرنسا.

وتضررت المجموعة بشدة جراء أزمة كوفيد-19 على غرار كامل قطاع الطيران، وأطلقت "خطة إعادة هيكلة" تنص على تقليص شبكتها الخاسرة في فرنسا بنسبة 40 بالمئة بحلول نهاية 2021.

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وتلقت مجموعة "إير فرانس-كا إل إم" مساعدة مالية من الدولة في الربيع بقيمة 7 مليارات يورو لمواجهة المشاكل المرتبطة بكوفيد-19.

وفي رسالة موجهة إلى الموظفين، اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أشار المدير التنفيذي للمجموعة، بيار-أوليفييه بانديه، إلى "الطابع الاستثنائي للأزمة".

وأضاف بانديه أنه "في ظل التراجع المهم لأسواقنا في مجمل الشبكات، وخاصة في النقل الداخلي الذي راكم أصلا خسائر منذ أعوام، وفي ظل منافسة الطيران منخفض التكلفة، وتغير سلوك زبائننا، يجب على مجموعة إير فرانس، ومن بينها هوب!، أن تتغير وتعيد هيكلة نفسها بسرعة".