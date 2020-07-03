الاشتباه في 3 إصابات بكورونا بساحل حضرموت 

الجمعة 3 يوليه 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت لجنة مكافحة وباء كورونا في ساحل حضرموت، اليوم الجمعة، رصد ثلاث حالات اشتباه بالفيروس، في المكلا والشحر وغيل باوزير.

وأشارت في بيان، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس، موضحة عدم استقبال أي حالات جديدة في مراكز العزل.

وناشدت المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع فرق الاستجابة السريعة في حالة الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا