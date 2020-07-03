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شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في 3 إصابات بكورونا بساحل حضرموت والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يوليه 2020
صورة أرشيفية
أعلنت لجنة مكافحة وباء كورونا في ساحل حضرموت، اليوم الجمعة، رصد ثلاث حالات اشتباه بالفيروس، في المكلا والشحر وغيل باوزير.
وأشارت في بيان، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس، موضحة عدم استقبال أي حالات جديدة في مراكز العزل.
وناشدت المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع فرق الاستجابة السريعة في حالة الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا
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