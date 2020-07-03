شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل عاشر وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 10 حالات وفاة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: "إن الحالة تعود لمصاب عمره 63 عاما، ويعمل سائق شاحنة داخل المستشفى بتاريخ 25 مايو الماضي، وبقي تحت أجهزة التنفس الصناعي إلى أن توفي أمس".

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