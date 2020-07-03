شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اقتحام «مسلح» لمقر إقامة رئيس وزراء كندا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يدعى كوري هورين (46 عاما) وأنه قاد الشاحنة مسافة 2000 كيلومتر من إقليم مانيتوبا في وسط البلاد إلى أوتاو، وتضررت شاحنته بعد ارتطامها بالبوابات وتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق دون وقوع أي حادث.
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