شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اقتحام «مسلح» لمقر إقامة رئيس وزراء كندا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الكندية، أمس الجمعة، إن العسكري المسلح الذي اقتحم بشاحنة بوابات تحمي منطقة في أوتاوا يقيم بها رئيس الوزراء جاستن ترودو تصرف بمفرده ويواجه الآن 22 اتهاما. ولم يكن ترودو موجودا في مسكنه وقت وقوع الحادث صباح الخميس.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يدعى كوري هورين (46 عاما) وأنه قاد الشاحنة مسافة 2000 كيلومتر من إقليم مانيتوبا في وسط البلاد إلى أوتاو، وتضررت شاحنته بعد ارتطامها بالبوابات وتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق دون وقوع أي حادث.