شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واحد وإصابة 573 بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 573 حالة إصابة جديدة منها 297 حالة لعمالة وافدة، و 246 حالة لمخالطين، و30 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 735 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 23318. وأكدت وزارة الصحة وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 64 عاماً.

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