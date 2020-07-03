اخبار العالم

الأردن: نقف مع المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: نقف مع المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام الحوثيين باستهداف المملكة من خلال إطلاق أربع طائرات مفخخة دون طيار، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من خلال عملية نوعية نفذتها قوات التحالف العربي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز استنكار المملكة ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أكد مجدداً، أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشاد الفايز بقدرات قوات التحالف العربي ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات وإسقاط الطائرات المسيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: نقف مع المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا