شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: نقف مع المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام الحوثيين باستهداف المملكة من خلال إطلاق أربع طائرات مفخخة دون طيار، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من خلال عملية نوعية نفذتها قوات التحالف العربي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز استنكار المملكة ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أكد مجدداً، أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشاد الفايز بقدرات قوات التحالف العربي ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات وإسقاط الطائرات المسيرة.