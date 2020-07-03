بريطانيا تمنع دخول القادمين من هذه الدول

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وهذه الدول من بين 59 دولة وإقليما، وافقت بريطانيا على فتح "جسور جوية" للإعفاء المتبادل من متطلبات الحجر الصحي.
وكانت اليونان وتركيا على قائمة الدول المعفاة من شرط فرض عزل ذاتي لمدة 14 يوما لمواطنيها الوافدين إلى انجلترا، على الرغم من أن وزير النقل والمواصلات جرانت شابس كان صرح في وقت سابق اليوم الجمعة أن اليونان لن يتم إعفاؤها.
وبوجه خاص، كانت السويد والبرتغال والولايات المتحدة وكندا والصين من الدول غير المدرجة على القائمة.
ولكن وزراء في الحكومة المفوضة باسكتلندا ذكروا أنهم لن ينساقوا بشكل تلقائي وراء قرار انجلترا، فيما لم يتضح بعد موقفي ويلز وايرلندا الشمالية من هذا القرار.
ومن جهة أخرى، قالت ثلاث شركات طيران كبرى تعمل في بريطانيا إنها أسقطت دعاويها القضائية بشأن الاعتراض على قرار الحجر الصحي عقب الإعلان عن هذه الجسور الجوية.
وقال شابس في بيان: "اليوم يمثل الخطوة التالية في عملية إعادة فتح بلادنا العظيمة بشكل يتسم بالحذر "، غير أنه حذر من أن بريطانيا "سوف تتحرك بسرعة لحماية نفسها إذا ما ارتفعت وتيرة الإصابات في الدول التي أعيد الارتباط بها".
وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعدد بلغ حوالي 45 ألف حالة بفيروس كورونا. ويعتقد أن معدل الإصابة بها لا يزال أعلى من معدلات الكثير من الدول الأوروبية.
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