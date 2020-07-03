شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1412 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الجمعة، تسجيل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1485 حالة أمس، و81 حالة وفاة نزولا من 86 أمس الخميس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

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