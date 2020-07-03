الحكومة الفرنسية تعلن استقالتها بالكامل

أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي اليوم الجمعة أن الحكومة الفرنسية تحت قيادة رئيس الوزراء إدوار فيليب قدمت استقالتها بالكامل.

وكانت هذه الخطوة منتظرة، حيث يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم سياسته، ويخطط لإجراء تعديل وزاري.

وجاءت خطوة الرئيس، الذي ينتمي لتيار الوسط رغم استطلاعات الرأي التي أظهرت تمتع فيليب بدعم جماهيري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وأنه بات الآن أكثر شعبية من ماكرون نفسه.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إلاب" لصالح قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، الذي نشر أمس الأول الأربعاء، أن 57 بالمئة من المشاركين يريدون بقاء فيليب في منصبه.

وأعلن الإليزيه في بيان مقتضب أن ماكرون سوف يعين رئيسا جديدا للوزراء "في غضون ساعات"، ولم تظهر إشارة إلى هوية رئيس الوزراء الجديد لكن مصدرا أفاد بأن فيليب لن يعاد تعيينه.

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يذكر أن نسبة تأييد الرئيس كانت منخفضة في استطلاعات الرأي، حتى قبل ظهور الجائحة. وكانت إدارته تكافح بسبب الاحتجاجات الضخمة التي استمرت لأكثر من عام، ونظمتها في البداية حركة السترات الصفراء ثم احتجاجات النقابات المعارضة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية المخطط له.

وأشارت تكهنات إلى أن ماكرون يمكن أن يسعى إلى تبني توجه اجتماعي أكثر من ذي قبل من أجل تعويض التصور بشأن تأييد حكومته بقوة لقطاع الأعمال حتى الآن.

وقد تؤثر الانتخابات البلدية التي أجريت يوم الأحد الماضي في تشكيل الحكومة الجديدة، حيث شهدت تولي رؤساء بلديات ينتمون لتيار الخضر السلطة في ست مدن رئيسية جديدة بينما أخفق حزب ماكرون.