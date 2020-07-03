اعلن قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، عن تسجيل هزة ارضية ثانية في السليمانية خلال ساعة واحدة. وقال في بيان تلقت الخليج 365، ان "الهزة تبعد (21) كيلومتراً غرب دربندخان في السليمانية".

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