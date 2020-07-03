بالفيديو.. متظاهرون يهاجمون الوفد العراقي في لبنان

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه قيام متظاهرين من لبنان بمهاجمة الوفد العراقي. فيما اكد السياسي احسان الشمري في تغريدة على تويتر ان "الوفد الوزاري الكتواجد في لبنان والمجتمع مع نظرائهم اللبنانيين تعرضوا الى هجوم من قبل متظاهرين في لبنان بمطعم بابل في المريسه".

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