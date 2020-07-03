عسكري عراقي: بغداد أصبحت مؤمنة ضد أي تهديد إرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث عسكري عراقي، الجمعة، إن "مدينة بغداد أصبحت مؤمنة بالكامل ولدينا إمكانيات وقدرات كافية لحمايتها من أي تهديد إرهابي".



وأضاف اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في تصريحات صحفية، أنه "عندما يكون هناك تهديد إرهابيّ من مجموعات بسيطة جداً تحاول أن تخترق الأمن وتقوم بعمل معين يؤثر في الأمن القومي وعلى المجتمع، فلابد من القيام بعمل مهم جداً".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية لا تتحرك إلّا بمعلومات استخبارية، ولا يمكن لأي معركة ولأي قطعات أن تتقدم، إلّا بمعلومات استخبارية دقيقة، وهذه المعلومات الاستخبارية تُقدم للتحليل وتُبني تقديرات الموقف وفقاً للمعلومات المتوفرة".

وذكر الخفاجي أن "العمليات المشتركة عقدت اجتماعاً مع قوات البيشمركة من أجل غلق بعض المناطق والفراغات مع الإقليم، وكذلك بعض الفراغات التي هي موجودة على الحدود، التي هي بسيطة، ولكن بالرغم من بساطتها حاولت العصابات الإرهابية اختراقها".

وتشن القوات العراقية بجميع صنوفها بين الحين والآخر عمليات عسكرية وأمنية واسعة النطاق لملاحقة عناصر داعش وتدمير مناطق انتشارهم في مناطق متفرقة من البلاد للحد من تحركات التنظيم وانتشاره.

وأطلق العراق، الخميس، عملية عسكرية شمالي العاصمة بغداد لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني (تابعة للجيش) أنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالي بغداد".

وأوضحت أن "العملية اشتركت فيها قطع قيادة عمليات بغداد وقطع لواء القوات الخاصة/ رئاسة أركان الجيش، ولواء المشاة الآلي السابع والثلاثون، ولواء من الرد السريع، ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، وبإسناد من الطيران".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها".

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده.

وبين الحين والآخر، يطلق العراق عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم كان أحدثها "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي في بؤر وجوده شمال وغرب البلاد.