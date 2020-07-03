ألمانيا تشن حملة ضد "نازيين جدد" خططوا لهجوم على مسجد

شنت الشرطة الألمانية، الجمعة، حملة أمنية كبيرة ضد تنظيم للنازيين الجدد، خطط للهجوم على مسجد بعبوات حارقة.



ويُدعى التنظيم "القوى الحرة بريجنيتس"، وشملت عمليات القبض على المتهمين ولايات براندنبورج وميكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا-أنهالت.

وقال المتحدث باسم رئاسة شرطة ولاية براندنبورج، تورستن هربست، إن "الشرطة تلقت معلومات تفيد بتخطيط 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و40 عاما لهجوم بعبوات تحوي مواد حارقة على مسجد في بلدة فيتنبرج بمقاطعة بريجنيتس".

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وأضاف أن "الشرطة عثرت خلال حملة التفتيش على ذخائر حية وأخرى للردع وأسلحة قطع وطعن".

كما حرزت الشرطة العديد من الشعارات النازية والمواد الدعائية للنازيين الجدد.

وقال هيربست إنه لم يتم القبض على أحد خلال الحملة.