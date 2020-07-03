شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يخصص لجنة لإعداد القائمة الأولية للمرشحين للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب فى انعقاد دائم لتجهيز أسماء مرشحيه للانتخابات والاستحقاقات القادمة وعلى رأسها مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب، موضحا أن الحزب شكل لجنة لاختيار المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ التى أصبحت على الأبواب وهناك جاهزية للدفع بالمرشحين ومراجعتهم فى الوقت الحالى للتقدم به .

ولفت نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن اللجنة التى شكلها بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، برئاسة فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب وعضوية طارق سباق وهانى أباظة ومحمود سيف النصر ومحمد مصطفى سليم، ستقوم بإعداد القائمة الأولية لاختيار مرشحى مجلس الشيوخ وعرضهم على الهيئة العليا لاعتمادها وإرسالها إلى اللجنة المنسقة بين الأحزاب فى التحالف الانتخابى الذى يتجه لتشكيله مع حزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب الآخرى .

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وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، إلى أنه بعد إعداد هذه القائمة سيتم عرضه على الهيئة العليا للحزب لاعتماد تمهيدا لإرسالها للجنة المنسقة، مشيرا إلى أن الحزب حريص على الوصول لقائمة وطنية مشتركة للوصول لمجلسين يليق بمصر أمام العالم .

يذكر أن الهيئه الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تعقد مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئه العامة للاستعلامات غدا السبت الساعة الثالثة عصرًا، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وميعاد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية.