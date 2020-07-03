تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى توزيع مستلزمات طبية بإحدى قرى محافظة البحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب إرادة جيل، حملة توعية فى قرية "افلاقه" مركز دمنهور محافظة البحيرة، وذلك بحضور ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضمنت الحملة توزيع كحول وكمامات وفيس شيلد على المواطنين. يأتى ذلك فى إطار نشاط مبادرة الوعى أمان التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مستوى المحافظات. يذكر أن ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زاروا من قبل، بمشاركة حزب الحركة الوطنية وحزب المؤتمر، مديرية الصحة بالشرقية والتقوا الدكتورة رحاب مدير إدارة الصيدلة وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، والتي اشتملت على: 2000 كمامة طبية 1300 جوانتي لاتكس Advertisements 50 بدلة تعقيم 59 ترمومتر طبي يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة و للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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