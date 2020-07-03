بالأسماء.. إصابة 15 عاملًا زراعيًا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب 15 عاملًا زراعيًا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق " إدكو- أبوحمص"، أمام قرية طرمبات برسيق بمحافظة البحيرة.

والمصابون هم: "إبراهيم مصطفى أحمد 40 عامًا، محمد فرح سعد عبدالتواب، سمير إبراهيم محمد غازي 27 عامًا، محمد علي رزق 23 عامًا، عبدالرحمن فتحي محمد الشرع 26 عامًا، معاذ رضا أحمد البلام 15 عامًا، محمد سمير محمد غازي 28 عامًا، إبراهيم ناصر محمد غازي 23 عامًا، عبدالناصر محمد غازي 26 عامًا، حسن منصور حسن مصطفى 28 عامًا، سعد فرج عبدالتواب السموخلي 24 عامًا، سعيد إبراهيم محمد غازي غازي 23 عامًا، رضا السيد دبور 30 عامًا، مسعود فهمي سعد 38 عامًا، صابر أحمد إسماعيل 40 عامًا، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.

جرى نقل المصابين لمستشفي أبوحمص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.