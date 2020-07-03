"حمو بيكا" يكشف حقيقة تعرضه للطعن ونقله للإنعاش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري ومحمد عامر:

تداولت عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أنباء عن نقل مغني المهرجانات حمو بيكا، إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد تعرضه للطعن في مشاجرة مع آخرين.

وظهر مطرب المهرجانات في مقطع فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفى خلاله تعرضه لأي اعتداء وأنه متواجد في أحد شواطئ الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن أحد الأشخاص كتب منشورًا يفيد أنه نقل إلى غرفة الإنعاش في أحد المستشفيات على غير الحقيقة.

من جانبه أوضح مصدر أمني بالإسكندرية، أنه لم ترد أي إخطارات أو محاضر بشأن نشوب مشاجرة طرفها المغني المشار إليه أو تعرضه للاعتداء.

