الخشت يشارك في اجتماع الجامعة الإسلامية العالمية لمناقشة ضم أعضاء جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية الرابع عشر بباكستان، عبر برنامج "زووم"، برئاسة الرئيس عارف علوي رئيس دولة باكستان، والمقام في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

وحسب بيان جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، ناقش الاجتماع تقريرًا حول أداء الجامعة والأنشطة العالمية، وانتخاب رئيس جديد للجامعة، وضم أعضاء جدد من مختلف دول العالم.

وأشار الرئيس الباكستاني في الاجتماع، إلى أن مشاركة الأعضاء في هذا الاجتماع تعكس مدى اهتمامهم بشؤون ومصلحة الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد.

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كما أوضح أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تعليم أفضل وبأن تطوير الجامعة الإسلامية العالمية ممكناً عبر التميز في جودة التعليم، موضحًا بأنه يحدوه الأمل الكبير في أن يخرج الاجتماع بنتائج مفيدة، ويقدم العلماء توجيهات قيمة للجامعة والسعي لتطويرها ورفاهيتها.

وصرح الخشت، أنه يتطلع إلى ازدياد دور الجامعة في نشر روح الإسلام السمحة ومواجهة الفكر المتطرف، وتخريج خريجين وعلماء قادرين على تقديم رؤى إسلامية جديدة لاشكاليات وتحديات العصر بعيدا عن التعصب والأفكار المقولبة.

جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تأسست عام 1980 بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها مصر، والمملكة العربية السعودية، وباكستان ، وماليزيا، وجزر المالديف، وغيرها.و عدد من المنظمات من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتدرس الجامعة العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية والانسانية والعلمية الأخرى.

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