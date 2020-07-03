موريتانيا: 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 4705 حالات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 888 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل

إجمالي المصابين بالفيروس، منذ منتصف مارس الماضي، 4705 مصابين.

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية-

في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية- إنه تم تعافي 38 مصابا ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 1765 مصابا، ووصل عدد الوفيات إلى 129 شخصا، ويواصل 2811 مصابا علاجهم في المستشفيات.