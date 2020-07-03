كردستان العراق يُسجل 8 وفيات و187 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة و187 إصابة في الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية. الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة و187 إصابة في الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

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