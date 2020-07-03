كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، أنها أجرت أكثر من 54 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكشفت الصحة الإماراتية، عن تسجيل 672 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و 489 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات إلى 50,141 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 318 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 39,153.