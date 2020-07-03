كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الفرنسية تعلن اقتراب وفيات كورونا من 30 ألفا حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الجمعة، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29893 حالة.

وشهد عدد المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إنخفاضاً تحت سقف الـ 8 آلاف لأول مرة منذ 22 مارس؛ حيث يعالج حاليا 7990 شخصا من العدوى.