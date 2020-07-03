كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تسجل 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم الجمعة، تسجيل 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بجميع أنحاء البلاد إلى 221895 حالة.

وأوضحت الصحة الباكستانية، أن تم رصد 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 4551 حالة، وتم تسجيل 113623 حالة من إجمالي المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج .

من جهة أخرى، تعرض شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، اليوم للإصابته بفيروس كورونا، وقال في تويترة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": " إنه شعر بحمى طفيفة وفرض حجراً صحياً على نفسه في المنزل، مضيفاً أن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

Advertisements

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,062 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,199 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.