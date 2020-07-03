كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "البنتاجون": إصابة 30 جنديًا أمريكياً بكورونا في قاعدة جوية بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاجون ويليام أوربان، اليوم الجمعة، عن إصابة نحو 30 عنصر من الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال أوربان: إن "هذه المجموعة توسعت بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من عدد الإصابات"، مشيراً إلى التدابير الوقائية المتخذة في القاعدة ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية وإلغاء أحداث دعم القوة، وتغيير مواعيد الطعام، بما يحول دون اختلاط العسكريين بأعداد كبيرة في المطاعم.