تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع الألعاب النارية إلى 4 قتلى و97 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة في مصنع للألعاب النارية بولاية صقاريا، الواقعة شمال غرب تركيا، إلى 4 قتلى و97 مصابا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تصريح صحفي، إنه “حتى الآن لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 97 آخرين بجروح، بينهم مصاب حالته حرجة”.

وأوضح الوزير أن 16 شخصا من المصابين غادروا المستشفيات، مضيفا أنه “منذ اللحظات الأولى للانفجار هرعت إلى موقع الحادث مروحيتي إسعاف و84 سيارة إسعاف وفرق الإنقاذ الطبي”.

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وسجل أن الجهود ما تزال متواصلة للوصول إلى المفقودين، الذين يقدر عددهم بما بين 45 و50 مفقودا حتى الآن.

وسمعت أصوات الانفجارات على بعد نحو 50 كلم من مكان الحدث، الأمر الذي تسبب بحالة خوف وهلع بين صفوف المواطنين.

وحسب السلطات المحلية يعد هذا المصنع الأكبر بتركيا، حيث تقدر كمية الألعاب النارية المتفجرة في مستودعاته ب 110 أطنان.