برشلونة يقرر الاستغناء عن غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني بصدد التخلي عن خدمات نجمه الفرنسي، أنطوان غريزمان، مقابل إبرام صفقة تبادلية أخرى مع يوفنتوس الإيطالي.
وقالت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، إنَّ برشلونة قرر التخلص من نجمه غريزمان، بعد موسم واحد فقط من التعاقد معه.
وانضم غريزمان (29 عامًا) لبرشلونة مطلع هذا الموسم، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعد سداد قيمة الشراط الجزائي البالغة 120 مليون يورو.
وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة عرض غريزمان على يوفنتوس، لينتقل إليه في الميركاتو الصيفي، لافتة إلى أن المحادثات جارية بالفعل بين الناديين، بعدما قرر برشلونة رحيل نجمه الفرنسي.
وأفادت الشبكة الإيطالية بأن برشلونة يرغب في نقل غريزمان إلى يوفنتوس مقابل مبلغٍ من المال، إلى جانب الحصول على خدمات الثنائي دوغلاس كوستا وأدريان رابيو.
وكان برشلونة ويوفنتوس قد أبرما صفقة تبادلية منذ أيام قليلة، انتقل بموجبها ميراليم بيانيتش إلى الأول، مقابل انتقال آرثر ميلو إلى الثاني.
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