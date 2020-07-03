كابول: مصرع شخص في حادث طرق على مفرق طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي كمال عمر طه (49 عاما) من قرية كابول مصرعه، وأصيبت زوجته بجراح خطيرة إثر تعرضهما لحادث طرق على مفرق طمرة الجنوبي، مساء اليوم الجمعة.

وذكر شاهد عيان من المكان، أن الحادث نجم عن مطاردة بوليسية لسيارة ما أدى إلى اصطدامها بأخرى خلال توقفها على شارة ضوئية.

وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية لعدة مصابين بجروح متفاوتة جراء الحادث، بينهم أفراد عائلة من قرية كابول، إذ وصفت حالة مصابة (43 عاما) بالخطيرة وهي تعاني من إصابة في منطقة الرأس، بينما أقر وفاة زوجها في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة.

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وأحيل المصابون على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.