دير الأسد: إصابة شاب إثر تعرضه لعيار ناري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 34 عاما من دير الأسد، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لعيار ناري في القرية، مساء اليوم الجمعة.
ووصل المصاب إلى مركز "حيان" الطبي، إذ جرى تقديم الإسعافات الأولية له وهو يعاني من جراح في القسم العلوي من جسده.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.
هذا، ولم تتضح ملابسات وخلفية الجريمة بعد.
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