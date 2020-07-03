كورونا في الضفة والقدس: 4 وفيات و 272 إصابة اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية والقدس، المُحتلّتين، مساء اليوم الجمعة، وفاتان و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لتصل حصيلة الوفيات منذ الصباح إلى 4، والإصابات إلى 272، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن حالتَي الوفاة هما لسيدة في مستشفى المطلع بالقدس، وأخرى لمسنة من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل.
وأوضحت الوزارة أنه بذلك ترتفع حصيلة الوفيات اليوم إلى 4، ثلاثة في الخليل وواحدة في القدس، ومجمل الوفيات في الضفة الغربية والقدس، وصل حتى اللحظة إلى 15.
وقالت الوزارة في التحديث المسائي، حول عدد الإصابات، إن من من بينها 26 إصابة في محافظة القدس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة (مدينة رام الله)، و165 إصابة في محافظة الخليل (126 مدينة الخليل، 1 حلحول، 8 يطا، 16 دورا، 1 ترقوميا، 2 سعير، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 8 الشيوخ، 1 إذنا)، و1 في محافظة بيت لحم (بيت جالا)، و8 في محافظة نابلس (5 مدينة نابلس، 2 دير الحطب، 1 ياصيد) و2 في محافظة أريحا والأغوار (مدينة أريحا)، و1 في محافظة قلقيلية (مدينة قلقيلية).
وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع ليصل إلى 3689، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 3037، فيما بلغ عدد حالات التعافي 637 حالة، وعدد حالات الوفاة 15 حالة.
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