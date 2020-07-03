مصرع أربعة أشخاص في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية في تركيا

الجمعة 3 يوليه 2020

صورة أرشيفية

قضى أربعة اشخاص على الأقل وأصيب نحو مئة شخص بجروح الجمعة في انفجار قوي وقع داخل مصنع للألعاب النارية في تركيا، وفق ما أعلنت السلطات.



ووقع الانفجار الذي صنفه عاملو الإنقاذ بـ"الحادث الصناعي" صباحاً في هينداك في محافظة صقاريا في شمال غرب تركيا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحافي، "حتى الآن، قضى أربعة من مواطنينا (...) ونقل 97 إلى المستشفيات".

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وأوضح وزير الداخلية سليمان صويلو مساء أنّ ثلاثة موظفين لا يزالون في عداد المفقودين، مضيفاً أنّ الحريق تمت السيطرة عليه.

وكانت سحابة كبيرة من الدخان ارتفعت لعدة أمتار في السماء فيما كان صوت المفرقعات النارية يدوي من داخل المصنع، وفق صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية.

وبحسب شهود ذكرتهم وسائل الإعلام المحلية، شعر السكان بالانفجار حتى مسافة 50 كلم، بينما اعتقد بعضهم بدايةً أن ما يحصل هو زلزال.

وفي مؤشر على قلق السلطات من الحادث، أرسل الرئيس التركي رجب إردوغان ثلاثة وزراء إلى المكان.

ووقع انفجاران في المصنع نفسه في عامي 2009 و2014، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 شخصاً بجروح، وفق الإعلام التركي.