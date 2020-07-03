شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 319 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنهم 19 حالة حرجة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 13288. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9160 بعد تعافي 70 شخصًا آخرين، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 719 ألفا و206 حالات بعد الكشف المخبري.

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