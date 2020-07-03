شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تركيا مصدر رئيس لعدم استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يبدأ من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية التي تعكس حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت مصر، في هذا الإطار، عن تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، داعية الأطراف كافة إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أية تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً.
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