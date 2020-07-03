شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 15 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 15 ألفا، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الجمعة، عن تسجيل 413 إصابة جديدة، وهو رقم قياسي جديد بزيادة 28 إصابة عن اليوم السابق. وارتفع مجموع الإصابات إلى 15 ألفا و70 إصابة موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في تصريح صحفي عن تسجيل 9 وفيات، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات إلى 937.

وأشار إلى تسجيل 490 حالة تعاف جديدة، وهي أكبر حصيلة تسجل منذ ظهور الوباء نهاية فبراير الماضي، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 10832. ولفت فورار، إلى تواجد 54 مريضا في العناية المركزة.