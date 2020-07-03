شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 15 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في تصريح صحفي عن تسجيل 9 وفيات، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات إلى 937.
وأشار إلى تسجيل 490 حالة تعاف جديدة، وهي أكبر حصيلة تسجل منذ ظهور الوباء نهاية فبراير الماضي، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 10832. ولفت فورار، إلى تواجد 54 مريضا في العناية المركزة.
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